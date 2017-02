A nevelőszülőnek jelentkezők nagy része alkalmatlan a feladatra

Nevelőszülőkre folyamatosan szükség van, ugyanakkor egyre kevesebben vállalkoznak erre a feladatra. Ennek egyik oka, hogy kezd "kiöregedni" a nevelőszülői hálózat. Nagyon kevés az olyan fiatal, aki ezt a hivatást tűzi ki célul magának, valójában nem is igen ismerik ezt a lehetőséget - hangzott el a Kossuth Rádió Napközben c. műsorában. Bíró Andrea, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője szerint a másik ok, hogy a jelentkezők jelentős része nem felel meg a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton.