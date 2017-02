Piros riasztás - Nem adja fel az ónos eső és a hó

Bács-Kiskun megye egészére, illetve Tolna, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye egyes részeire adták ki a harmadfokú riasztást. Budapesten szakad a hó. Cikkünk folyamatosan frissül.

A legmagasabb szintű, vagyis piros riasztás van érvényben a középső országrészben az ónos eső miatt. Bács-Kiskun megye egészére, illetve Tolna, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye egyes részeire adták ki a harmadfokú riasztást. De szinte alig van olyan pontja az országnak, ahol ne lenne érvényben a riasztás valamelyik alacsonyabb fokozata vagy a figyelmeztetési szint az ónos eső vagy az intenzív havazás miatt. Bár a hőmérséklet a legtöbb helyen 0 fok körül van, de mindenhol számolni kell csúszós útszakaszokkal. A katasztrófavédelemnél és a rendőrségen is dolgozik az operatív törzs.

Fotó: met.hu.

Indul a nap, a hatóságok azonban azt kérik: aki teheti, ne induljon útnak! Aki nem tudja elhalasztani az utazását, mindenképpen tele tankkal, feltöltött mobiltelefonnal, élelemmel és meleg itallal felszerelkezve üljön csak autóba. Baj esetén pedig azonnal hívják a 112-es segélyhívót.

7.10 Félpályán halad a forgalom a 85-ösön

Árokba csúszott egy személyautó a 85-ös főúton, Fertőendréd és Vitnyéd között. A jármű műszaki mentését a kapuvári hivatásos tűzoltók végzik. A beavatkozás ideje alatt félpályán halad a forgalom a főút érintett szakaszán.

7.02 Folyamatosan dolgoznak a sószórók Budapesten

Több mint 70 autó dolgozik folyamatosan a fővárosban az utak síkosságmentesítésén – közölte az M1-en Dorogi Gabriella az FKF Zrt. szóvivője.

6.50 Árokba csúszott egy kamion és egy autóbusz az 5-ösön

Árokba csúszott egy kamion és egy autóbusz az 5-ös főúton, Felsőlajos belterületén – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A balesetben nem sérült meg senki. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre megszüntetni a forgalmi akadályt. Forgalomkorlátozásra kell számítani a főút érintett szakaszán.

6.40 Volt dolga a katasztrófavédelemnek

Elsősorban árokba csúszott járművekhez riasztották a katasztrófavédelmet az esti és az éjszakai órákban – ezt mondta az M1-en Hajdu Márton, az OKF szóvivője. Az OKF arra készül, hogy szerda reggel, a megélénkülő forgalomban még több riasztást kapnak. A legtöbb beavatkozásra egyébként azokon a területeken volt szükség, ahol harmadfokú, azaz piros riasztás volt érvényben az országban.

6.25 Szakad a hó Budapesten

6.15 Két mikrobusz ütközött az 1-esen

Összeütközött két mikrobusz az 1-es főút Öttevény és Abda közötti szakaszán. Az elsődleges információk szerint többen megsérültek a balesetben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Országos reggeli körkép

Pécsett kedd este kilenc óra óta esik az eső, rengeteg csapadék hullott, de ez nem fagyott rá az utakra, mert pluszt mutatnak a mérők, úgy +3 fok körül alakul a hőmérséklet, valamint egész éjjel dolgoztak a sószórók is. Az M1 pécsi tudósítója elmondta, hogy az utak vizesek, latyakosak, de jól járhatóak, és a tömegközlekedési járatok is menetrend szerint közlekednek. Baranya megyében nem történt baleset az ónos eső miatt. Némi gondot szerda reggel az okozhat, hogy a látási viszonyok rosszak, mert nagy a köd.

Székesfehérváron is javult a helyzet, mert eső esik és ez a lefagyott jég egy részét már lemosta. A sószórók Fejér megyében is dolgoztak egész éjjel, ennek ellenére kedden délután 17 órától szerda reggelig tíz baleset történt a megyében, ebből öt az M6-oson.

Kecskeméten szerda reggel 0 fokot mutattak a mérők, jelenleg az eső esik a városban. A forgalmas útszakaszok jól járhatóak, de a járdák csúszósak, így a gyalogosoknak érdemes óvatosan közlekedni. Bács-Kiskun megyében két kisebb baleset történt az ónos eső miatt, de szerencsére ezekben senki nem sérült meg.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Budapesten a keddi esti helyzethez képest javult a helyzet. A hőmérséklet jelenleg pluszban van, így az eső, ami jelenleg is esik nem fagy rá az utakra.

Egerben intenzív havazással érkezett meg a csapadékfelhő. Emiatt ott is csúszóssá váltak az utak. Ennek ellenére sokan autóztak a városban, sőt volt olyan is, aki kerékpározott a hóesésben. A biztonságos közlekedés érdekében a késő esti órákban is folyamatosan dolgoztak a munkagépek. Sóztak, havat kotortak, éppen azt, amire szükség volt.

Jellemzően az északon lévő településeken nem az ónos eső, hanem az intenzív havazás keserítette meg az emberek estéjét. Így volt ez Győrben is. Sűrű és nagy pelyhekben, szabályosan szakadt a hó. A forgalom azonnal lelassult. Az utak gyakorlatilag percek alatt hókásássá váltak. Ha mindez nem lett volna elég, a valóban sűrű havazástól a látási viszonyok is rendkívül rosszak voltak. Mégis sokan autóztak, vagy éppen bicikliztek, esetleg sétáltak a városban.

Esztergomban az ónos eső és a havazás ereje összeadódott és együtt még nagyobb problémát okoztak. Először lefagyott minden, amit a fagyos eső beterített, aztán erre a jégrétegre hó hullott. Az M1 tudósítója már az esti órákban is azt tapasztalta, hogy nagyon kevesen voltak az utakon, az utcákban.

Nagykanizsa sem úszta meg. Összefüggő jégréteg borította a járdákat, utakat, a parkoló kocsikat és szinte mindent a városban. Oda az elsők között már kora este megérkezett az ónos eső. Az M1 tudósítója 1-2 milliméternyi csapadékot észlelt.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

Veszprémben is csak lépésben lehetett haladni. 15-20 perc alatt borított be szinte mindent a jégpáncél. Az ónos eső miatt annak ellenére is rendkívül csúszóssá váltak az utak, hogy a közútkezelő társaságok megelőző jelleggel már jóval korábban, tehát a fagyos eső megérkezése előtt elvégezték az úgynevezett alásózást.

Több baleset is történt az M6-os autópályán kedd este. Főleg a felüljárók csúsztak, csak nagyon óvatosan, maximum 60 kilométer/órás sebességgel lehetett közlekedni.

A Szekszárd és Tolna közötti szakaszon három személykocsi és egy teherautó ütközött. Az egyik sofőr valószínűleg túl gyorsan ment és nem vette figyelembe, hogy az ónos eső miatt jégpáncél borítja az utat. Egy ember sérült meg.

Szerda – jelentős mennyiségű ónos eső várható, míg északon havazás

Szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen további lepel-5, néhol esetleg 10 cm hó valószínű. A Soproni-hegységben, illetve az északnyugati határvidéken is eshet 3-5 cm körüli hó. Az ország döntő részén (körülbelül Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre, kivéve a Tiszántúl keleti részét, és a Dunántúl északnyugati részét) jelentős mennyiségű (több mm) ónos eső várható – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szerda hajnaltól előbb a Dél-Dunántúlon, majd a Dél-Alföldön is a nagy területű ónos esőt kezdetben még csak néhol, majd egyre nagyobb területen eső váltja fel a tovább emelkedő hőmérséklet miatt. Szerda napközben az ónos eső a Győr-Debrecen vonaltól északra lévő területre kezd visszaszorulni. Éjfélig nagy mennyiségű ónos csapadékra van esély kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység déli előterében (a mennyisége elérheti az 5-10 mm-t is). Estétől jelentős ónos eső hullhat az Északi-középhegységben is (várhatóan több mm).