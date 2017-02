Ollóval vágják át a kerítést a migránsok

Még mindig migránsok százai várakoznak Szabadkán és környékén, mind csak a kedvező alkalomra várnak, hogy átjussanak a magyar határon. A legtöbben a közeli erdőkben húzzák meg magukat, ezzel pedig nagy kárt okoznak az erdőgazdaságoknak is. A vadászterületeken ugyanis így nem tudnak vendégeket fogadni, óriási a forgalomkiesés.

Több száz migráns tartózkodik folyamatosan a Szabadka környéki tanyákon és erdőkben. Ez a két tanya évek óta lakatlan, mégsem üresek sosem: a határ felé tartók itt húzzák meg magukat. Az épületek egykori berendezéseit teljesen elpusztították, amit lehetett azt eltüzeltek. Stábunk ottjártakor kilencen vártak arra, hogy besötétedjen.

Szabadkáig taxival jöttek, onnan a telefonjaik GPS-e vezette őket. Drótvágó ollót is beszereztek, amit nemcsak a magyar határkerítésnél használnak a migránsok: a Vajdasági Erdőgazdaság csaknem 600 hektáros vadászterülete is be van kerítve, de azt is szinte naponta vágják át.

Áttörnek mindenen

Az erdőgazdaságnál azt tapasztalják, a GPS-t követő migránsok minden, az útjukba eső eső akadályon áttörnek, és nem törődnek semmivel: a vadőrök volt, hogy létrát tettek a kerítés mindkét oldalára, de azt nem használták az idegenek: inkább mellette átvágták a drótokat. A kerítés pótlásának költségén túl jelentős bevételtől is elesnek a kiseő forgalom miatt.

- Egész nyáron, egész őszön nem fogadtunk vendégeket. Tehát, aki akart cserkeléssel vadászni, azokat mind lemondtuk, mivel nem volt biztonságos a vadászat, nem tudtuk, hogy hol vannak ezek a migránsok, hol alszanak, hol fekszenek, hol mászkálnak, tehát nem csak az erdei utakon voltak ők, hanem az egész erdőben, mindenhol megtalálhatók – mondta el az erdőgazdaság képviselője az M1 aktuális csatorna kamerájának.

Szerb politikusok az elmúlt időszakban egyre többször panaszkodnak arra, hogy a balkáni migrációs útvonalon folyamatosan erősödik a forgalom.