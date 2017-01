Kamionos mészárlástól tartanak a kölni karneválon

A betontömböket már a nizzai kamionos mészárlás után is felszerelték Kölnben, mivel a július 14-i franciaországi tragédia után nem sokkal itt is egy híres tűzijátékos ünnepséget rendeztek.

De a berlini karácsonyi mészárlás után még tovább szigorítottak a szabályokon.

