Oscar-díjra jelölték Deák Kristóf rövidfilmjét

Oscar-díjra jelölte Deák Kristóf Mindenki című alkotását a rövidfilmek kategóriájában az amerikai filmakadémia, amely kedden hozta nyilvánosságra a legrangosabb hollywoodi elismerés jelöltjeit.

Ebben a kategóriában magyar alkotást először 1963-ban jelöltek, a Szabó István rendezte Koncert producere az amerikai Ezra Baker volt. A rövidfilmek között több mint fél évszázad után került ismét a végső győzelemre esélyes öt film közé magyar mű.

A Mindenki (angol címén Sing) a kilencvenes évek elején játszódik, iskolai környezetben vizsgálja a hatalmi viszonyokat gyerekek és egy gátlástalan tanárnő történetén keresztül. A 25 perces film főszereplői Gáspárfalvi Dorka, Hais Dorottya és Szamosi Zsófia. Producere a rendező mellett Udvardy Anna volt.

Kollarik Tamás, a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora az eredmény után a hirado.hu-nak nyilatkozva gratulált az alkotóknak. Hozzátette: a rövidfilmet a mecenatúra anyagi támogatását is elnyerte korábban.

Íme a 2017-es Oscar-gála további jelöltjei:

A legjobb film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight

A legjobb rendező

Arrival (Denis Villeneuve)

Hacksaw Ridge (Mel Gibson)

La La Land (Damien Chazelle)

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

Moonlight (Barry Jenkins)

A legjobb női főszereplő:

Isabelle Huppert

Ruth Negga

Natalie Portman

Emma Stone

Meryl Streep

A legjobb női mellékszereplő:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

A legjobb férfi főszereplő:

Casey Affleck – Mancheter by the Sea

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

A legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

A legjobb külföldi film:

Land of Mine, Denmark

A Man Called Ove, Sweden

The Salesman, Iran

Tanna, Australia

Toni Erdmann, Germany

A legjobb rövidfilm:

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

A legjobb forgatókönyv:

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

A legjobb adaptált forgatókönyv:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

A legjobb animációs film:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

A legjobb animációs rövidfilm:

Blind Vaysher

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

A legjobb dokumentumfilm:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

A legjobb rövid dokumentumfilm:

4.1 Miles

Extremis

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

A legjobb vágás:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

A legjobb látvány:

Deepwater Horizon

Doctor Stange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

A legjobb hangvágás, hang:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sulley

A legjobb hang, hangkeverés:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

A legjobb betétdal:

“Audition” (La La Land)

“Can’t Stop the Feeling!” (Trolls)

“City of Stars” (La La Land)

“The Empty Chair” (Jim: The James Foley Story)

“How Far I’ll Go” (Moana)

A legjobb zene, filmzene:

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O’Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

A legjobb fényképezés, operatőr:

Arrival (Bradford Young)

La La Land (Linus Sandgren)

Lion (Grieg Fraser)

Moonlight (James Laxton)

Silence (Rodrigo Prieto)

A legjobb kosztüm, jelmeztervezés:

Allied (Joanna Johnston)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

A 89. Oscar-díjátadó gálát február 26-án tartják a hollywoodi Dolby Színházban.