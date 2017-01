Hivatalba lépett Trump – a nap eseményei röviden

Esküt tett és ezzel hivatalba lépett Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke. Barack Obama eddigi elnök és családja helikopteren elhagyta az amerikai fővárost. Elhagyta a szövetségi fővárost Joe Biden volt alelnök is.

21.45 kezdetét vette a hagyományos ünnepi menet, amelynek során az új amerikai elnök és alelnök, valamint családjaik a Capitoliumtól a Fehér Házig sétálnak. Donald Trump elnök és Mike Pence alelnök katonai tisztelgéssel fogadta a haderőnemek képviselőinek elvonulását. A beiktatási menet a Fehér Házig halad.

19:45 Az új amerikai elnök törődjön a szegényekkel és a kirekesztettekkel, az emberi méltóságot és a szabadságot szolgálja, gazdag erkölcsi értékek vezéreljék tetteit – ezt az óhaját fejezte ki pénteken Ferenc pápa a Donald Trumphoz beiktatása után intézett üzenetében. A katolikus egyházfő jókívánságait fejezte ki az Egyesült Államok új elnökének, biztosítva őt arról: azért fog imádkozni, hogy a mindenható Isten elegendő bölcsességet és erőt adjon felelősségteljes tisztségének ellátásban.

19.40 Erőszakos akciókat hajtanak végre tüntetők Washingtonban, Donald Trump elnöki beiktatása ellen tiltakozva.

19:35 Obamáék búcsút intenek az Andrews légibázisról, rövid kaliforniai vakációra indul a család.

19:35 Donald Trump és családja a törvényhozókkal ebédel. A díszebéden elmondott beszédében Donald Trump külön megköszönte a Clinton-házaspárnak a jelenlétet, és meleg szavakkal méltatta Hillary Clintont is.

19:30 Jens Stoltenberg NATO-főtikár az észak-atlanti szövetség nevében gratulált a 45. amerikai elnök, Donald Trump beiktatásához Brüsszelben kiadott közleményében. Aláhúzta, a NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, amelynek erőssége jó az Egyesült Államoknak és Európának egyaránt.

19:15 Donald Trump rendeleteket ír alá, majd kiosztja a tollakat. Aláírásával látta el James Mattis lemondását, hogy politikai szerephez juthasson, a szenátusi jelölést, valamint egy kiáltványt a hazafiasság napjára.

A leköszönő elnöki párt helikopter vitte az Andrews légibázisra. EPA/JOHN ANGELILLO / POOL

19:00 Hangos éljenzéssel fogadták Obamáékat az Andrews légibázison, Barack Obama korábbi támogatóihoz beszélt.

18:45 A hagyományoknak megfelelően a Capitolium mellett landoló elnöki helikopterre szállva hagyta el az amerikai fővárost az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obama és családja. A demokrata párti volt elnök és a volt first lady kezet fogott republikánus párti utódjával, majd a helikopter a közeli Andrews légibázisra vitte őket.



18:02 Az Egyesült Államok 45. elnöke beszédet mond.

Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke a hivatali esküjét követő beszédje után a beiktatási ünnepségén, Washingtonban 2017. január 20-án. (MTI/AP/Matt Rourke)

18.00 Letette az esküt Donald Trump. Az elnöki eskü 35 szavas szövegét John G. Roberts, a szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke mondta előre Trumpnak a Capitolium nyugati lépcsőjénél megrendezett ünnepségen. A presbiteriánus Trump az eskütételkor két Bibliára helyezte a kezét: a családira, amelyet még az édesanyjától kapott, és Abraham Lincolnéra, amelyre a rabszolgaság intézményének véget vető és az Uniót megmentő 16. elnök esküdött 1861-es beiktatásakor. A Bibliákat a hivatalba lépő elnök felesége, Melania Trump tartotta. Az eskütétel után Trump elkezdte elmondani beiktatási beszédét.

17:54 Letette az esküt Mike Pence alelnök. Az alelnököt a szövetségi legfelső bíróság egyik konzervatív tagja, Thomas Clarence főbíró eskette.

17:40 Paula White, az ismert televíziós hitszónok vezetésével mondtak imát.

Donald J. Trump és felesége, Melania. EPA/SAUL LOEB / POOL

17:30 Százezres tömeg előtt megkezdődött az Egyesült Államok 45. elnökének, Donald Trumpnak a beiktatása. Az esemény a hirado.hu-n is élőben követhető.

17:28 Megérkezett Mike Pence leendő alelnök is, akit az elnök előtt iktatnak be hivatalába hamarosan.

17:25 A jelenlegi elnök és alelnök is elfoglalta helyét.

17:20 A következő First Lady, Melania is az emelvényen van már.

Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton, valamint George W. Bush korábbi elnök és felesége, Laura (b-j) Donald Trump amerikai elnök beiktatási ünnepsége előtt Washingtonban 2017. január 20-án. Trumpot az Egyesült Államok 45. elnökeként iktatják be hivatalába. (MTI/AP /Susan Walsh)

17:18 A leköszönő First és Second Lady megérkezett az emelvényre, ahol mások mellett George W. Bush, Bill és Hillary Cliton is tartózkodik.

17:03 Hidakat építs, ne falakat! feliratú posztert helyeztek el pénteken a londoni Tower hídon brit tüntetők, akik a világ más részeiben tartott megmozdulásokhoz hasonlóan Donald Trump beiktatásával kapcsolatos elégedetlenségüket fejezték ki.

17:01 Az új elnök stílusa a nemzetközi színtéren konfliktusokat generálhat – vélekedett az Amerika-szakértő az M1-en. Nagy Sándor András szerint Trump a diplomácia világában már eddig is több olyan kijelentést tett, amellyel “borzolta a kedélyeket”. Úgy vélte, az az új elnök Egyesült Államokban a belpolitikában, s a külpolitikában is olyan politikus látszatát szeretné kelteni, aki nem rejti véka alá a véleményét.

17:00 Megérkezett a törvényhozás épületéhez a jelenlegi és a következő amerikai elnök. Trump családja is a helyszínen várja a beiktatást.

Résztvevők gyülekeznek Donald Trump amerikai elnök beiktatási ünnepsége előtt Washingtonban 2017. január 20-án. Trumpot az Egyesült Államok 45. elnökeként iktatják be hivatalába. (MTI/EPA/Michael Reynolds)

16:57 Az Egyesült Államok 39. elnöke, Jimmy Carter és felesége, Rosalynn Carter is megérkezett a beiktatási ünnepségre a Capitoliumhoz.

Jimmy Carter és felesége Rosalyn. EPA/JUSTIN LANE

16:55 A tévékamerák feltűnően sokat mutatják Hillary Clintont. Fehér kosztümje történelmi jelentőséggel bír: az 1900-as évek elején az elnyomott nők jogaiért küzdők arra szólították az amerikaiakat, hogy tüntetések alatt fehér színnel fejezzék ki szolidaritásukat a nők irányába. Trump két lánya is fehérben van.

Bill Clinton és Hillary Clinton. EPA/JUSTIN LANE

16:51 Elindult a leköszönő és a következő elnök autókonvoja is a Fehér Háztól a beiktatás helyszínére.

16:43 Joe Biden és Mike Pence is elhagyta a Fehér Házat.

16:41 Távozott a Fehér Házból a jelenlegi és a jövőbeli First Lady.

EPA/JOHN TAGGART

16:42 Autókat és kirakatokat törtek össze a Donald Trump beiktatása ellen tiltakozó tüntetők pénteken Washingtonban.

16:40 Megérkeztek a Capitoliumhoz a legfelső bíróság tagjai, köztük John Roberts elnök, ő esketi majd fel Trumpot.

16:39 Obama és Trump hamarosan elhagyja a Fehér Házat, és elindul a Capitoliumhoz.

16:23 A tüntetők is gyülekeznek az új elnökkel szembeni demonstrációra.

EPA/TRACIE VAN AUKEN

16:20 Most érkezik meg Trump ellenfele, Hillary Clinton és férje, a korábbi elnök Bill Clinton a Capitoliumhoz.

16:17 Folyamatosan érkeznek az emberek a National Mall nemzeti parkhoz, hogy onnan nézzék az új elnök beiktatását.

EPA/JUSTIN LANE

16:10 Ezt a 35 szót kell elmondania majd Trumpnak az esküje során. „I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.” Vagyis: „Ünnepélyesen esküszöm (vagy „fogadom”), hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyakorolom, és legjobb képességeim szerint fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát”.

15:58 Trump két főtanácsadója, Kellyanne Conway és Steve Bannon is megérkezett az ünnepség helyszínére.

15:35 Köszönöm – ezt üzente korábban Obama az amerikai népnek, amikor elnökként utoljára hagyta el az Ovális Irodát. A hagyományokhoz híven egy levelet hagyott utódja számára az elnöki asztalon.

“Any final words for the American people?” https://t.co/3IOKA5n7yG — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 2017. január 20.

15:55 Donald Trump családja is megérkezett a törvényhozás épületéhez.

15:50 George W. Bush korábbi elnök és felesége, Laura megérkezett a beiktatási ünnepségre a Capitoliumhoz. Előbbi az újságíróknak elmondta, hogy édesapja, a korábbi elnök, George H. Bush egészségi állapota javul.

15:44 A Trump-házaspár megérkezett a Fehér Házhoz, amelynek lépcsőjénél Barack Obama és felesége várta őket. A hagyományok szerint most megkezdik a közös teázást.

EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

15:40 Joe Biden leköszönő alelnök és felesége, Jill a Fehér Házban köszöntötte Mike Pence megválasztott alelnököt és feleségét.

Joe Biden és felesége. EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

15:31 Vlagyimir Putyin orosz államfő valószínűleg nem nézi majd élőben Trump beiktatását – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. ”Nem hiszem, hogy élőben tervezi nézni (a beiktatást), mert ez hosszú ünnepség” – mondta nyilatkozatában Peszkov, hozzátéve, hogy az orosz vezető a hírekből természetesen tájékozódni fog az eseményről.

15:22 Különböző rendezvényeket tartanak Donald Trump beiktatása alkalmából felesége, Melania Trump szülővárosában, Sevnicában a hétvégén – közölte a szlovén sajtó pénteken. 1852 óta Melania lesz az első nem amerikai First Lady.

15:20 Jelenleg Washingtonban 7-8 fok van, ami nem számít rendkívülinek, ha visszatekintünk a korábbi ünnepségekre. Először 1817-ben rendezték szabad ég alatt a beiktatási ceremóniát. 1841-ben William Henry Harrison beiktatása alatt bár nagyon hideg és szeles idő volt, mégis 1 óra 40 perces beszédet tartott az új elnök. Utána kabát nélkül ellovagolt, megfázott, majd egy hónappal később meghalt. Az 1890-es ceremónia alatt hóvihar csapott le Washingtonra. 1933-ban pedig Franklin D. Roosevelt elnök eskütételét elmosta az eső.

EPA/SAUL LOEB / POOL

15:08 A leköszönő és az új elnök hamarosan együtt teázik majd.

15:03 Nagy a biztonsági készültség Washingtonban. Az elmúlt napokban folyamatosan építették a kordonokat. Rendőrök, katonák felfegyverkezve, gépfegyverrel az oldalukon biztosítják az eseményt. Szerda estig 37 csoport jelentette be, hogy tüntetést szervez az új elnök ellen a beiktatási ceremónia környékén. A demonstrálókat és az ünneplőket ugyanakkor szinte hermetikusan elzárják egymástól.

15:01 Helyi idő szerint reggel 6 órától folyamatosan érkeznek az emberek a washingtoni beiktatási ceremóniára. A biztonsági szolgálatok 700-900 ezer ünneplőre számítanak. Rengeteg fiatal is a helyszínen van. A becslések szerint az új elnök beiktatásakor, vagyis washingtoni idő szerint pontban délben 75-80 százaléka az esélye, hogy esni fog az eső – mondta a helyszínről a közmédia tudósítója.

15:00 Templomi szertartásssal kezdődött Donald Trump beiktatásának programja helyi idő szerint péntek reggel. Erre a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor.

EPA/Chris Kleponis

14:55 Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy – nevét viselő – alapítvány életre hívását. “Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem” – írta a távozó elnök.