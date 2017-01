Metrómutyi: nem érzik felelősnek magukat a volt baloldali városvezetők

Egyelőre a korábbi fővárosi szocialista és szabaddemokrata városvezetés tagjai közül senki nem érzi magát felelősnek a 4-es metró beruházás közben eltűnt pénz miatt. Legalábbis, akiket a Híradó eddig kérdezett, mindannyian nemmel válaszoltak.

167 milliárd forintot “loptak vagy csaltak el” a négyes metró beruházása során – a kormány hétfői bejelentése szerint ezt állapította meg az Európai Csalás Elleni Hivatal. A jelentésben nevek is szerepelnek, például az egyik 2010 előtti főpolgármester-helyettes.

“Brüsszel elkészítette a szocialista és szabad-demokrata, liberális kormányok, illetve a szocialista és szabad-demokrata budapesti városvezetés mérlegét. Eszerint Magyarország 13 éves Európai Uniós történetének legnagyobb fejlesztése egyben legnagyobb korrupciós ügye is volt” – mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, aki hétfőn számolt be az Európai Csalás Elleni Hivatal négy évig tartó nyomozásáról, amely azt állapította meg, hogy a beruházásra fordított 452 milliárd forintnak több mint az egyharmada, csaknem 167 milliárd forint tűnt el.

Baráti cégeket segítettek

Előfordult például, hogy a kifizetések mögött nem volt valós teljesítés, a közbeszerzéseknél az olcsóbb ajánlatot kizárták és a baráti cégeket segítették például azzal, hogy belső információkhoz juttatták őket.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfőn arról is beszélt: a jelentésből politikusok vagy a politikához köthető, félig közéleti szereplők tevékenységére is fény derül.

“Vannak olyan részei ennek a jelentésnek, amelyek konkrétan nagy értékű szerződésekre vonatkoznak. Ezek közül csak kettőt emelnék ki: az állomások belső építészete kapcsán a szerződések értéke 40 milliárd forint volt. Itt két magánszemélyt említ a vizsgálati dokumentum, az egyik Budapest 2010 előtti korábbi főpolgármester-helyettese. A másik AA monogramú, a BKV korábbi vezérigazgatója” – mondta Csepreghy Nándor.

Tüntetést terveznek

A fővárosi szocialisták kedden a 3-as metró felújítását sürgették, ami miatt tüntetést is kilátásba helyeztek, de az újságíróktól a legtöbb kérdés a 4-es vonal építésével kapcsolatban érkezett Horváth Csaba korábbi főpolgármester-helyetteshez, aki cáfolta, hogy őt is meghallgatták volna a korrupció-gyanút vizsgáló brüsszeli ellenőrök.

“Én nem lehettem, mert nem voltam a metró ügyében felelős soha egy napra sem, Hagyó Miklósról nem tudom, mert nem tartok vele napi kapcsolatot” – mondta az MSZP-s Horváth Csaba, aki 2007-től volt főpolgármester-helyettes.

Demszky Gábor, akkori főpolgármester 2009-ben bízta megbízta őt a BKV felügyeletével, miután a korábbi felelős, a szintén szocialista Hagyó Miklós végkielégítési botrányba keveredett. Horváth Csaba kedden azt mondta, a jelentésben szereplő 167 milliárd forint eltűnéséért ő nem érez felelősséget.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője, aki 2000 és 2006 között – vagyis a metróépítés ideje alatt – a fővárosi közgyűlés MSZP-s frakcióvezetője volt, hétfőn arra a kérdésre, hogy a DK, mint az MSZP-ből kivált párt, nem érez -e felelősséget az ügyben, azt válaszolta: “a Demokratikus Koalíció azt mondja, hogy aki korrupt, aki valamilyen pénzeket eltüntetett, aki csalt, annak bűnhődnie kell”. A DK-s politikus és a szocialista Horváth Csaba is azt követeli, hogy a kormány azonnal hozza nyilvánosságra a Csalás Elleni Hivatal jelentését.

A Fidesz úgy reagált: a szocialistáknak tüntetés helyett vallomást kellene tenniük a metró-ügyben. Közleményük úgy fogalmaz: azok a szocialisták akarnak tüntetni a metró miatt, akiket az Európai Csalás Elleni Hivatal is Magyarország uniós történetének legnagyobb korrupciós ügyével vádol, amelynek keretében 167 milliárd forintos kárt okoztak.

Az LMP szerint olyan ítéletekre van szükség, amelyek egyértelmű üzenetet küldenek a közpénzeket nem megfelelő módon kezelőknek.

“Egyszer s mindenkorra legyen végre átlátható a fejlesztési pénzeknek az elköltése, és természetesen ebbe beletartozik az is, hogy az az OLAF jelentés, ami most az alapját képezi most ezeknek az állításoknak nyilvánosságra kerüljön” – mondta Csárdi Antal.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfőn azt mondta: a kormány is nyilvánosságra hozná a teljes jelentést, ennek lehetőségét jogi tanácsadók vizsgálják.