Durva lépésre szánta el magát Dubrovnik

Radikális lépésekre szánta el magát Dubrovnik vezetése, ugyanis az 1979 óta az UNESCO világörökségi védelmét élvező történelmi városmagjában tarthatatlanná vált a helyzet a sok turista miatt.

Azoknak a turistáknak, akik szeretnék meglátogatni Dubrovnik városát, előre be kell jelentkezniük és időpontot kell kérniük. A következő szezontól ugyanis mindössze hatezer, a városlakókkal együtt egyszerre 8 ezer ember tartózkodhat a város központjában.

Andro Vlahusic polgármester kijelentette: a kameráknak köszönhetően minden pillanatban tudni fogják, hányan vannak az óvárosban, ha pedig a szám eléri a 8 ezret, leállítják a taxikat, az autóbuszokat és az utasszállító hajókat is. Mint mondta, ha ennél többen vannak a városmagban, túl nagy a zsúfoltság, a fejetlenség, a zűrzavar, és romlik a biztonság.

Dubrovnik, 2013. június 28. Az óváros részlete a horvátországi Dubrovnikban. Fotó: MTI/EPA

Nyolc évvel ezelőtt félmillió turista látogatott egy szezonba az óvárosba, ma ez a szám eléri az egymilliót, ezért kénytelenek tehermentesíteni a városmagot a nyári szezonban – magyarázta a polgármester.

A nyár folyamán többször is beszámoltak a híradások arról, hogy a városmag egyetlen szárazföldi bejáratánál, a nyugati kapunál nem tudtak kijönni az emberek az óvárosból a befelé özönlő tömeg miatt, a túlzsúfoltságtól szinte levegőt sem lehetett kapni, az embereket pedig az önkormányzat alkalmazottainak kellett irányítani. A városlakók órákig nem tudtak hazajutni.



A létszámstop csak egy intézkedés a sok közül, amit a városvezetés be akar vezetni. A vendéglátó helyek kevesebb széket és asztalt tehetnek a közterületekre a jövőben, így több lesz a hely a sétára. Számos forgalomkorlátozást is bevezetnek, valamint megemelik az árakat is: a dubrovniki városfalra 150 kuna (6 ezer forint ), míg a múzeumokba 120 kuna (5 ezer forint) lesz a belépő.

Dubrovnik, 2013. június 28. Az óváros látképe a horvátországi Dubrovnikban. Fotó: MTI/EPA

Hasonló problémákkal küzd a Krka-vízesés és a Plitvicei-tavak nemzeti park, ahol a turisták száma komolyan veszélyeztetni a természeti örökség megtartását.

Az UNESCO februárig adott időt a Plitvicei-tavak vezetésének, hogy eleget tegyen kéréseiknek: akciótervet kell készíteniük arról, a turisták mekkora számban, milyen feltételek mellett látogathatják a nemzeti parkot.

A térség területrendezési tervét is összhangba kell hozni az előírásokkal, ellenkező esetben lekerülhet az UNESCO világörökségi listájáról.

A Plitvicei-tavakat 1,3 millió turista látogatja meg egy szezonban, és a környező üdülőtelepeken lakók száma is a kétszeresére nő ilyenkor.

A szigorú előírások ellenére a látogatók sokszor letérnek az ösvényekről, ezért sok a baleset. Megfürdenek a tavakban, ami tilos. A turisták többsége is a túlzsúfoltságra panaszkodik.