Több fővárosi kerületben nem lesz szerdán fűtés

Több mint 8 ezer fogyasztónál nem lesz fűtés szerda reggel 5 órától Budapest több kerületében.

A XI. kerületben elromlott egy távhő-gerincvezeték, ennek javítását korán reggel kezdik meg.

A Főtáv arra kér mindenkit, hogy az érintett városrészekben még akár a munkahelyére is mindenki vigyen magával melegebb ruhát. A szolgáltatás szüneteltetése három kerület több utcájára is kiterjed, köztük az I. kerületi Attila út és Krisztina körút, a várbeli Úri utca és Tóth Árpád sétány, a II. kerületi Lövőház utca, illetve a XI. kerületi Bartók Béla út és Móricz Zsigmond körtér házait. A javítás legalább 400 céget és közintézményt is érint.

Szerda reggel -2, -3 fok lesz Budapesten, vagyis nagyon gyorsan kihűlhetnek a fűtetlen lakások és irodák.