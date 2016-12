Nem volt a helyzet magaslatán Kunhalmi Ágnes

Az MSZP a maga idejében megfontolja, hogy összefogjon a Jobbikkal – erről beszélt Kunhalmi Ágnes MSZP-s politikus a Híradó kérdésére. A szocialista politikus Medgyessy Péter volt miniszterelnök kijelentésére reagált, miszerint az MSZP-nek és a DK-nak együtt kellene működnie a Jobbikkal. A KDNP-s Hollik István szerint: ez az összefogás már létre is jött. Kunhalmi Ágnes sajtótájékoztatóját többször megszakította, mert nem bírta visszafojtani a nevetését.

Csak többszöri próbálkozásra tudta megtartani pénteki sajtótájékoztatóját Kunhalmi Ágnes MSZP-s politikus folyamatosan feltörő nevetése miatt. Végül sikerült elmondania, hogy szerinte 2016 a kormány számára a bukás éve volt. Viselkedésére magyarázatként azt mondta, nincs a helyzet magaslatán, de majd „összeszedjük magunkat”.

A szocialista politikus ezután az újságírók kérdéseire válaszolt. Az M1 Híradó azt szerette volna megtudni, mit gondol Medgyessy Péter volt miniszterelnök nyilatkozatáról, mely szerint az MSZP-nek és a Jobbiknak össze kellene fognia. Kunhalmi Ágnes azt mondta, nem ért egyet az egykori kormányfővel.

Az ellenzéki képviselő először azt válaszolta, kizártnak tartja, hogy az MSZP vagy a DK összefogjon a Jobbikkal, alig fél perccel később már úgy fogalmazott, majd akkor mennek át a hídon, ha odaérnek. Ezután a politikus ismét nevetésben tört ki.

Az SZDSZ egykori alapítója, Haraszti Miklós Medgyessy Péterhez hasonlóan szintén azt nyilatkozta májusban, hogy a baloldalnak össze kellene fognia a Jobbikkal. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke pedig egy kaposvári lakossági fórumon úgy fogalmazott: ha a szavazók sokasága azt akarja, akár az ördöggel is szövetkezik.

Szávay István, jobbikos országgyűlési képviselő azt mondta, a baloldali ellenzékiek tényleg nagy bajban lehetnek, ha már beléjük akarnak kapaszkodni. Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője pedig a Magyar Időknek azt nyilatkozta, Medgyessy Péter felvetése teljes agyrém.

Legutóbb az alaptörvény-módosítás kapcsán merült fel az együttműködés a Jobbik és az MSZP között. A jobbikosok ugyanis – az MSZP-hez hasonlóan – nem nyomtak gombot a kötelező betelepítés elutasításáról szóló szavazáson.

Hollik István KDNPS-s országgyűlési képviselő szerint, ha a baloldal és a Jobbik nem is vallja be, de már egymásra találtak, az együttműködésük megvalósult. A kormánypárti politikus példaként hozta az alaptörvény módosítása és a jövő évi adócsökkentések ügyében tartott szavazásokat. Hollik István szerint a Jobbik, és a szocialisták ugyanúgy támadták a kormányt és ugyanúgy nemet mondtak ezekre az intézkedésekre. Hozzátette: az MSZP mellett a Jobbik is számos tanújelét adta annak, hogy a baloldallal került egy platformra és azokkal az elvekkel is szembefordult, amelyeket korábban képviselt.