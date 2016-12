Catherine Zeta-Jones a legédesebb családi fotót osztotta meg

Idén ennél helyesebb kép Michael Douglas családjáról még nem készült. Így karácsonyozott a sztárcsalád.

Bár Catherine Zeta-Jones fukar kézzel méri a közösségi oldalakra feltöltött családi fotókat, azt kénytelenek vagyunk elismerni, hogy amit viszont megoszt követőivel, az általában kedves, sokszor szívbemarkoló kép. Emlékezzünk csak idén 100 éves apósáról, Kirk Douglasről és az unokákról készített bohóc fotóra, pont erre:

Vagy férjével, Michael Douglasszel készült közös képekre, mondjuk erre:

De az idei karácsonyi meglepetés még ezeket is felülmúlta: az Oscar-díjas színésznő családi képe, amiről persze nem tudni, mennyire volt beállított vagy sem, pontosan olyan családot mutat ugyanis, amelyet általában szívesen elképzelünk magunknak. Fekszünk, csak fekszünk a kanapén, a papán, jelen esetben Douglasen épp kislánya, Cary nyúlik el, a mama, azaz Zeta-Jones pedig viccesen kamasz fia, Dylan ölébe hajtja fejét. Idill ez a javából, tulajdonképpen mindegy is, hogy igazi-e vagy sem, az embert egy csapásra elvarázsolja. A cél pedig nyilvánvalóan ez, és abban is biztosak lehetünk, hogy ennél helyesebb fotót a Douglas családról idén már nem láthatunk. Úgyhogy jól nézzük meg!

Búcsúzóul pedig álljon még itt a család mesés karácsonyfájának képe, alatta kizárólag piros és fehér csomaglópapírba bújtatott ajándékokkal, hogy minden stimmeljen. Pont úgy, ahogy a hollywoodi karácsonyi nagy könyvben megíratott.