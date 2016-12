Rétvári Bence: a rászoruló családok is előre tudtak lépni idén

A rászoruló alacsony jövedelmű családok, munkavállalók és idősek számára is előrelépést jelentett az idei év az őket érintő különböző pozitív hatású kormányzati intézkedések miatt - erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszélt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Rétvári Bence ismertette a rászorulók helyzetének javítása érdekében idén hozott kormányzati döntéseket és azt hangoztatta, hogy nemcsak karácsonykor, hanem egész évben igyekeztek segíteni nekik. Magyarország erősödése révén ők is egyet előre tudtak lépni, mindegyikük számára biztonságosabbá vált a megélhetés – mondta az államtitkár.

Illusztráció. MTI Fotó: Marjai János

Arról is beszélt, hogy a legalacsonyabb keresetű családok jövedelmében nagy mértékű előrelépések várhatók 2018-ban a minimálbér növekedése, a nagyobb mértékben kihasználható családi adókedvezmény és a második gyermek után járó nagyobb adókedvezménynek köszönhetően.

Ismertetése szerint 2018-ra egy minimálbéren dolgozó, kétszülős, egygyermekes család 36 ezer forinttal fog többet keresni, míg a kétgyermekesek 46 ezerrel, a három vagy többgyermekesek pedig 53 ezer forinttal.

Hozzátette: ha középfokú szakmunkás végzettsége, szakképzettsége van a szülőknek, akkor ez a jövedelemnövekedés még nagyobb, mert már a szakmunkás-minimálbér vonatkozik rájuk. Ebben az esetben az egygyermekeseknek 68 ezer 500 forinttal, a kétgyermekeseknek 78 ezer 500 forinttal, a három és többgyermekeseknek 85 ezer forinttal lesz több a jövedelmük 2018-ban – mondta az államtitkár.

Utalt a KSH december 1-jén publikált jelentésére, amely szerint az alsó négy jövedelmi tizedben nőtt a legnagyobb mértékben a jövedelem az elmúlt egy évben, míg a középrétegeknél átlagosan, a felső két jövedelmi tizedben pedig az átlagot el nem érő szinten.

Ez azt jelenti, hogy a társadalmi különbségek csökkentek – fűzte hozzá.

Tájékoztatása szerint 120 ezer olyan család él ma Magyarországon, amely sem adót, sem pedig járulékot nem fizet, tehát a bruttó és a nettó keresete ugyanaz. Az ő számukra az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentése jelent nagyobb segítséget; számításaik szerint egy kétgyermekes család esetben ez 35-40 ezer forintos kiadáscsökkentést hoz. Szavai szerint ugyancsak a családok kiadásainak a csökkentését hozta magával az ingyenes gyermekétkeztetés és az ingyenes tankönyvben részesülők körének kibővítése is.

Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy csaknem 700 ezer ember dolgozik ma azok közül, akik néhány éve még segélyből próbáltak megélni, nekik most már tisztes munkabér jár, ennek pedig az az üzenete, hogy a munkát megbecsülik.

Azt is mondta, nemcsak az elmúlt öt évben növekedett az OECD országok között legnagyobb mértékben Magyarországon a minimálbér, hanem nagy valószínűséggel a következő években is így lesz. Utalt arra is, hogy Magyarországon a munkanélküliség rekordalacsony, 4,5 százalékos szintre süllyedt.

Az időseket érintő lépéseket ismertetve egyebek mellett arról beszélt, hogy sikerült megőrizni a nyugdíjak értékét, sőt sikerült túlteljesíteni, hiszen egyhavi összeggel, 8,5 százalékkal többet ér a nyugdíj most, mint hat évvel ezelőtt. Közölte azt is, hogy a 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt még az idén minden nyugdíjas meg fogja kapni.

A közfoglalkoztatást érintő újságírói kérdésre azt mondta: úgy nőtt 138 ezerrel a munkavállalók száma, hogy közben 11 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Az államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatottak közül tízezres nagyságrendben találtak valódi, piaci munkahelyet.