Jön az élethosszig hatékony influenzaoltás

Az influenza lázzal, köhögéssel, izomfájdalmakkal járó vírusos megbetegedés, amely ellen létezik ugyan védőoltás – többféle is –, azonban beadását évente ismételni kell, ezért sokan vitatják hatékonyságát. Egy nemzetközi kutatócsoport most egy olyan vakcina kifejlesztésén dolgozik, amely az ember számára – akár – élethosszig tartó védelmet is biztosíthat a vírus ellen. Eredményeiket a rangos tudományos lapban, a Science-ben publikálták.