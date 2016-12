Eltérítettek egy utasszállító repülőgépet

Máltára térítettek pénteken egy líbiai belföldi légi járatot, 118 emberrel a fedélzetén, a két légikalóz a gép felrobbantásával fenyegetőzött – jelentette a máltai média.

A gép már leszállt a máltai repülőtéren. A gépeltérítés tényét megerősítette Joseph Muscat máltai miniszterelnök a Twitteren közölt üzenetével.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 2016. december 23.