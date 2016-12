A berlini merénylő halott, de a terrorveszély él

A német legfőbb ügyész megerősítette: Anis Amrit lőtték le Milánóban. Az Iszlám Állam is elismerte a halálát. A német terrorveszély Amri halála után sem csökken, a fokozott biztonsági intézkedések továbbra is érvényben maradnak - jelentette be Thomas de Maiziere német belügyminiszter. Angela Merkel német kancellár azt mondta,kormánya levonja az eset tanulságait.

Kétséget kizáróan megállapították, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét, Anis Amrit lőtték le pénteken az olaszországi Milánóban – jelentette be a német szövetségi legfőbb ügyész. Peter Frank a hatóság karlsruhei központjában tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a Milánóban rendőrökkel folytatott tűzpárbajban meghalt férfi azonosításához a Németországban rögzített ujjnyomatokat is felhasználták – az ügyben közölt átfogó cikkünket itt olvashatja.

(EPA/DANIELE BENNATI)

Amri az ISIS harcosa volt

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet közölte pénteken, hogy az olasz rendőrség által Milánó külvárosában lelőtt férfi volt az, aki végrehajtotta Berlinben a 12 halálos és többtucatnyi sebesült áldozattal járó gázolásos merényletet. ”A berlini merénylő újabb támadást követett el olasz rendőrök ellen Milánóban, és életét vesztette a tűzharcban” – derült ki az Iszlám Állam szócsövének számító Aamák hírügynökség által kiadott közleményből, amely név szerint nem említi a támadót.

A tájékoztatás néhány órával az után jelent meg, hogy az olasz hatóságok bejelentették: Milánó egyik északi külvárosában péntek hajnalban végeztek a 24 éves tunéziai Anis Amrival, a berlini merénylet fő gyanúsítottjával. Az Aamák pénteken közzétett egy videofelvételt is, amely szerint a berlini merénylő hűséget fogadott a terrorszervezet vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak, és felszólította az Iszlám Állam híveti, álljanak bosszút a muszlimokat bombázó “kereszteseken”. “Azt üzenem a minden nap muszlimokat bombázó kereszteseknek …Nem hiába hullatják a vérüket (a muszlimok). Olyan nemzet vagyunk, amely mögöttük áll és bosszút áll értük. Felszólítom muzulmán testvéreimet …Akik Európában tartózkodnak, öljék meg a keresztes disznókat” – mondta a férfi.

EPA/DANIELE BENNATI

Változatlan terrorveszély

A német terrorveszély Amri halála után sem csökken, a fokozott biztonsági intézkedések továbbra is érvényben maradnak – jelentette be Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter pénteken Berlinben. A miniszter köszöntet mondott az olasz hatóságoknak, és külön a két olasz rendőrnek Anis Amri kézre kerítéséért. ”Nagy megkönnyebbülés, hogy ez a merénylő már nem jelent többé veszélyt” – mondta Thomas de Maiziere.

A nyomozás folytatódik

A nyomozást teljes erővel folytatják tovább, a legfőbb kérdés annak megállapítása, hogy vannak-e társtettesek és bűnsegédek, és hogy tudhatott-e valaki a merénylet tervéről. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: valóban meg kell majd vizsgálni, hogy a német hatóságok korábban miként téveszthették szem elől a közveszélyes iszlamistaként számon tartott tunéziai férfit, de elsőként a 12 halálos áldozatot és 56 sebesültet követelő támadás ügyét kell feltárni.

A hamburgi rendőrök szerint nem mellesleg a berlini merénylet gyanúsítottja feltűnően hasonlít egy 16 éves fiú megölése miatt körözött férfiről készült fantomképre – a hamburgi gyilkossági csoport már vizsgálja , hogy Anis Amrinak lehetett-e köze egy októberi gyilkossághoz. Thomas de Maiziere, német belügyminiszter (EPA/MICHAEL KAPPELER) Alaptalan információk? A hétfő este történt támadással kapcsolatban továbbra is sokkal több a meg nem erősített sajtóhír, mint a hivatalos adat, és nem egy értesülésről derül ki, hogy alaptalan. Így például Thomas de Maiziere tájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta, a német biztonsági szervek nem tudnak arról, hogy a marokkói titkosszolgálat (DST) két, szeptemberben és októberben elküldött levélben figyelmeztetett volna arra, hogy Anis Amri merényletre készül. A berlini tartományi bűnügyi rendőrség (LKA) vezetője, Christian Steiof pedig a tartományi parlament belügyi bizottságának ülése után cáfolta a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolóját, miszerint a támadás előtti napokban és a merénylet után mintegy hat órával, kedd hajnalban is készültek felvételek Anis Amriról egy berlini mecsetnél, amelyet a helyi szalafista – szélsőséges iszlamista – körök egyik központjaként tartanak számon. Az RBB által nyilvánosságra hozott felvételeken nem Anis Amri látható – szögezte le az LKA vezetője.

Széles körű bírálat

Németországban széles körben bírálják a biztonsági szerveket, amiért nem tudták megelőzni a merényletet, utána pedig egy ártatlan embert gyanúsítottak meg, és amikor megállapították, hogy Anis Amri lehet az elkövető, nem tudták elfogni, a tunáziai férfi így Franciaországba, majd Olaszországba menekülhetett.

Angela Merkel, német kancellár (EPA/MICHAEL KAPPELER)

Merkel körül is morgolódnak

Bírálják a politikai döntéshozókat is, legfőképpen a menekültügyi szabályozás miatt, amely lehetővé tette, hogy Anis Amri szabadon mozoghasson az országban annak ellenére, hogy menedékjogi kérelmét elutasították – Angela Merkel kancellár pártjában, a Kereszténydemokrata Unióban (CDU) is elégedetlenség tapasztalható, többen a kitoloncolási szabályok szigorítását sürgetik, és azt is, hogy ne engedjenek be az országba egyetlen menedékkérőt sem a személyazonosság megállapítása nélkül.

Párton belüli kritika

A hatóságok elégtelennek ítélt tevékenységével kapcsolatban éles kritika is hallható a pártban, például Christian von Stetten parlamenti képviselő pénteken a Südwestrundfunk regionális közszolgálati médiatársaságnak azt mondta, hogy a berlini támadás az állam intézményeinek “csődjét” mutatja. ”Nem mászkálhat szabadon, aki többször is ajánlkozott öngyilkos merénylőnek” – hangoztatta a CDU-s politikus, aki szerint ugyan nem szabad elhamarkodni a tanulságok levonását, de az emberek joggal követelnek válaszokat a politikától, mert látják, hogy minél több részlet kerül napvilágra, annál nyilvánvalóbb az “államkudarc”.

Szigorítások kellenek

A kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa közölte, hogy haladéktalanul megbeszéléseket kezd az eset szabályozási tanulságairól a koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) illetékes szakminiszterével, Heiko Maas-szal, az igazságügyi tárca vezetőjével. Aláhúzta, hogy már régen elkészült a belügyi tárca tervezete a kitoloncolási szabályok szigorításáról és az elutasított menedékkérők egy csoportjára, az úgynevezett befogadott státusban lévőkre vonatkozó előírások átalakításáról.

A német kormány levonja a támadás tanulságait

Minden jel arra utal, hogy Anis Amri követte el a hétfő esti berlini merényletet, és halálával ugyan az azonnali veszély elmúlt, de a terrorfenyegetettség megmarad – mondta Angela Merkel pénteken Berlinben.

Hangsúlyozta, hogy kormánya levonja az eset tanulságait. A terrortámadás ügye “egy sor kérdést felvet”, ezért nagyon alaposan megvizsgálják, hogy milyen lépéseket kell tenni – emelte ki Angela Merkel, amelyben köszönetet mondott az olasz hatóságoknak a feltételezett elkövető kézre kerítéséért, és mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a Milánóban folytatott tűzpárbajban megsebesült rendőrnek.

Elmondta, hogy a belügyminisztérium, az igazságügyi minisztérium és a kancellári hivatal a tartományi kormányok és a biztonsági szervek bevonásával az eset “valamennyi aspektusát elemzi” és a lehető leghamarabb jelentést készít, majd a szövetségi kormány gyorsan végrehajtja az összes szükséges “politikai vagy jogszabályi változtatást”.

Jogállami feldologzás

Heiko Maas röviddel kollegája után, az igazságügyi minisztériumban nyilatkozott az ügyről, kiemelte, hogy Anis Amri halála után nem ér véget a merénylet “jogállami feldolgozása”, a hatóságok mindent megtesznek a német főváros egyik legnépszerűbb karácsonyi vásárában kamionnal elkövetett tömeges gázolás hátterének feltárásáért. A “jog- és biztonságpolitikai következtetésekről” rövidesen elkezdődnek az egyeztetések az igazságügyi minisztérium és a belügyi tárca között, és már januárban döntéseket hoznak majd – mondta Heiko Maas.

Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Front elnöke (MTI/EPA/Jeremy Lempin)

Le Pen a schengeni rendszert bírálta

A schengeni övezeten belüli nyitott határokat bírálta Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke és Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetője. Az olasz belügyminiszter közölte, hogy a férfi, aki tűzpárbajba keveredett az észak-olaszországi Milanóban a rendőrökkel, minden kétséget kizáróan Anis Amri volt, az a 24 éves tunéziai férfi, aki kamionjával a tömegbe hajtva tizenkét embert megölt hétfőn a német fővárosban.

Egy igazságügyi illetékes elmondta, hogy a férfinél talált jegy szerint Amri a francia gyorsvasúttal (TGV) utazott Franciaországból Torinóba, onnan pedig egy regionális járattal Milánó elővárosába. ”Ez a legalább két országbeli kaland a schengeni megállapodás jelentette totális biztonsági katasztrófának a tünete” – jelentette ki Marine Le Pen, a bevándorlás-ellenes Nemzeti Front vezetője. ”Ismételten megígérem, hogy visszaadom Franciaországnak szuverenitása teljes ellenőrzését, nemzeti határait és véget vetek a schengeni megállapodást következményeinek” – mondta az euroszkeptikus politikus.

Farage is megszólalt

Hasonlóan reagált a történtekre Nigel Farage, a UKIP volt vezetője is. ”Ha a Milánóban lelőtt férfi a berlini gyilkos, akkor a schengeni terület bizonyítottan veszélyt jelent a közbiztonságra. Meg kell szüntetni” – írta hivatalos Twitter-oldalán Nigel Farage. A 31 éve érvényben lévő schengeni megállapodás értelmében az övezeten belül nincs állandő belső határellenőrzés. A megállapodásnak nem részese Nagy-Britannia, Románia, Bulgária és Horvátország – a menekültáradat hatására több EU-tagállamban ideiglenes ellenőrzést vezettek be a határokon.