19 ezer eurót puncsoltak össze egy nap alatt

Bécs vagy Budapest? Az örök rangadó karácsonykor is folytatódik. Vajon melyik karácsonyi vásárban éri meg jobban bevásárolni: az osztrák vagy a magyar fővárosban?

A bécsi városháza előtti karácsonyi vásár két-három szélesebb, bódékból épített utcát jelent a park közepén. A hideg miatt hamar szükségünk lehet valamilyen lélekmelegítőre. A puncsot éppen erre találták ki.

A puncs receptjét a 17. században hozták be az angolok Indiából. Német nyelvterületre a 18. század elején jutott el.

Egy nap alatt 19 ezer euró puncsból

Hét-nyolc euróért, vagyis durván kétezer forintért adják a puncsot.

Az árus azt mondja: esténként nagyon pörög minden, turistacsoportok érkeznek Magyarországtól, Szlovákiából, a hétvége teljesen tele.

Az egyik szombaton például 19 ezer eurót (!) csináltak.

Pesten a forralt bor megy

Budapesten a forralt bor a kedvenc, igaz, néhány éve, nálunk is megjelent a puncs.

A Vörösmarty téren mindkettő 900 forintba, a bécsinek kevesebb, mint a felébe poharanként.

Egy árus forralt bor ad a vevőknek a budapesti adventi és karácsonyi vásáron a Vörösmarty téren. MTI Fotó: Mohai Balázs

A Vörösmarty téri házak között felépített vásár kisebb, családiasabb hangulatú, mint osztrák párja.

Nem sok babér terem a vegáknak

Az emelvényre épített szabadtéri étterem dominálja a placcot, a szokásos slágertermékek, a csülök, a töltött káposzta, a gulyásleves, kolbászok és hurkák

A magyaros ételekre buknak a külföldiek. A vegáknak ugyan nem sok babér terem, de aki unja a jól bevált ételeket, az is talál magának harapnivalót.

Húst darabol egy árús a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásáron a Vörösmarty téren . MTI Fotó: Marjai János

„A klasszikus termékeken kívül 3 évvel ezelőtt el kezdtük csinálni a lassan sült malacot a malacburgert, ami házi készítésű cipó tökmaggal, karamellizált hagyma, benne a tépett malac, jalapeno, pepperoni és madársaláta” – mondta a Kosár című műsornak ez egyik árus.

Lángos 800, kürtös kalács 1500 forint

Különös módon ezek a magyar ételek néhány éve megjelentek Ausztriában is, és ott szerepelnek a bécsi kifőzdék kínálatában is. Nagyjából ott is annyiba kerülnek, mint nálunk.

Budapest, 2016. december 18. Karácsonyfa a budapesti adventi és karácsonyi vásáron a Vörösmarty téren advent utolsó vasárnapján, aranyvasárnap 2016. december 18-án. MTI Fotó: Mohai Balázs

A karácsonyi vásárok igazi turistacsalogatók. A budapesti Vörösmarty téren és a bécsi városháza előtti téren is nyüzsögnek a külföldiek. Magyarok is sokan mennek az osztrák fővárosba adventkor.

A karácsonyi vásár német nyelvterületről ered a középkorból. Sőt Bécsben már a 13. század végén is tartottak decemberi vásárt, mely a későbbi karácsonyi vásárok afféle előfutára volt. Magyarországra csak több száz évvel később érkezett az új szokás.

1:0 ide

Bécsnek jó pár év előnye van hozzánk képest vásárrendezésből.

A magyar lacikonyhákkal ugyanakkor nem veszik fel a versenyt az osztrák standok.

A bécsi vásáron leginkább szendvicsekkel és pizzákkal lehet jóllakni.

1:1

Amiben viszont az osztrákok vernek minket, azok a sütemények.

Például a híres bécsi fánk, lekvárral a közepében. Éppen mint nálunk, csak éppen XXL-es méretben, direkt karácsonyra készítve.

A vásárban kapható süteményeket nem lehet boltokban, szupermarketekben kapni, a legtöbbjüket pedig év közben egyáltalán nem sütik.

Aki meg akarja kóstolni őket, el kell jönnie a bécsi vásárba, ahol három euróért, vagyis 900 forintért vehet magának egyet.

Mézeskalács árus az adventi vásáron a Vörösmarty téren. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A standok hasonlóak a budapesti árusokéhoz. Vannak karácsonyi kellékeket, gyertyatartókat és a belevalókat kínáló árusok.

Fajátékok, ékszerek, sálak, ruhaneműk és egyéb ajándékok. Körülbelül hasonló árakkal találkozunk a bécsi városháza előtti és a Vörösmarty téri árusoknál.

Egy látogató a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásáron a Vörösmarty téren. MTI Fotó: Marjai János

A parkolás Bécsben két euró, kb. 600 forint óránként. Ez nem drágább, mint Budapest belvárosa, de ha utazunk és ehhez jön még a benzinköltség, 10-20-30 ezer forint, attól függően, Magyarország melyik részéről utazunk Ausztriába.

Vagyis, ha a budapesti vásárt választjuk, akkor a fővárosiak megtakaríthatják a benzinköltséget, és a méreg drága parkolási díjat.

A budapesti adventi és karácsonyi vásár a Vörösmarty téren. MTI Fotó: Mohai Balázs

A bécsi vásár nem tud többet, mint a pesti, szóval aki erre számít, az maradjon nyugodtan otthon.

A bécsi kiruccanás annak éri meg, aki a hamisítatlan osztrák ünnepi hangulatot keresi.