Megmutatjuk, hogyan nem fog fecsegni az eladott mobilunk

A karácsonyra kapott Android elődje jó esetben a fiók mélyén, tartalék telefonként végzi. Rosszabb, ha némi pénzért gyorsan eladjuk.

Jó tudni: ha a mobilon (vagy a PC-n, laptopon) letörlünk valamit, az korántsem semmisült meg, minden marad ugyanúgy. Csupán a rendszer felülírhatóként jelöli meg az úgymond „törölt” állományt: míg nem történik újraírás az adott szektorban, addig az adatok helyreállíthatóak.

Nem kell IT zsonglőrnek lenni ahhoz, hogy szoftverekkel visszaállítsa valaki az eredeti fájlokat. Ha a mobilon nyomtunk egy törlést, vagy aktiváltuk a „Gyári adatok visszaállítása” opciót, attól még simán a kíváncsi kedvű új tulajdonos, vagy a ráérő használtcikk kereskedő elé tárulhatnak személyes adataink, titkaink. A mobilról többnyire utána is elérhető minden e-mail fiók, bankszámla, Google és iTunes fiók, valaha rajta tárolt kép, hang, film, névjegy, SMS, chat, szöveg.

Egy régebbi Avast felmérésből kiderült, hogy találomra megvásárolt 20 okostelefonról különleges eljárások nélkül lehetett helyreállítani az eladók személyes fájljait. Könnyedén elérhető volt róluk 40 ezer fotó, 750 többé-kevésbé meztelen embereket ábrázoló kép, 250 aggályos szelfi, ezernél több Google-keresés,750 e-mail és SMS, 250 névjegy, és így tovább… Magyarországon is több hasonló eset előfordult már.

Az egyszerű törlés nem elég.

Bár tökéletes törlés – igazi szakember elől – szinte nem lehetséges, „házi” használatra megteszi az is, hogy ha a „Gyári beállítások visszaállítása” után az újraindult mobilba nem jelentkezünk be, semmilyen e-mail címet, jelszót nem írunk be, még wi-fit sem használunk. Elég ekkor egy jellegtelen felület elé tenni a mobilt, s elindítani rajta a filmfelvételt, ami addig fusson, míg a memória teljesen meg nem telik: ekkor megint „Gyári beállítások visszaállítása” következzen. S természetesen mielőtt átadjuk a készüléket, semmilyen módon ne jelentkezzünk be rajta.

Aki ennél a kissé dedós módszernél alaposabb, vagy gyorsabb munkára vágyik, használja Androidon például a fizetős Secure delete Pro-t, az ingyenes Secure Wipe-t, vagy a katonai algoritmusok használatát ígérő Andro Shredder-t.