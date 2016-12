Jövőre 4 százalékos növekedést vár az NGM

A prognózis szerint a GDP 2017-ben 4,1 százalékkal, 2018-ban 4,3 százalékkal nő.

A magyar gazdaság több mint 4 százalékkal gyorsulhat jövőre a novemberben megkötött hat évre szóló bérmegállapodásnak köszönhetően, a költségvetési hiány továbbra is 3 százalék alatt marad, és 2017-től 2020-ig csökkenő pályára kerül – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) frissen közzétett makrogazdasági és költségvetési előrejelzése alapján kedden.

A prognózis szerint a GDP 2017-ben 4,1 százalékkal, 2018-ban 4,3 százalékkal nő, ezt követően némileg visszafogottabb ütemben, 3,8, illetve 3,7 százalékkal bővülhet.

Az államháztartási hiány 2020-ra 1,2 százalékra csökken a GDP arányában, 2017-ben 2,4, 2018-ban 1,8, majd 1,5 százalék lesz. A közlemény szerint ezzel az államadósság folyamatos csökkenésének követelménye is biztonsággal teljesíthető.

Az előrejelzés alapján 2019-re a külfölddel szembeni nettó adósság megszűnik, Magyarország e vonatkozásban nettó hitelezővé válik.

Az infláció az erre az évre várt 0,4 százalék után jövőre 1,6 százalék, 2018-ban 3,1 százalék, majd a következő két évben 3,0 százalék lehet. A drágulás irányába hat az emelkedő olajár és az élénkülő európai inflációs környezet, belföldön pedig a támogató monetáris politika és az egyre feszesebb munkaerőpiac mellett a nemrég bejelentett minimálbér-emelés is.

Az NGM a gazdasági növekedés gyorsulásáról szólva az előrejelzésben kifejtette: a dinamika erősödéséhez jelentősen hozzájárul a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött, hat évre szóló bérmegállapodás, amely egyrészt a fogyasztás bővülését, másrészt a beruházások és az export növekedését eredményezi. Emellett a tárca prognózisa szerint a magasabb növekedéshez hozzájárul az uniós források felhasználásának felfutása is.

A magyar gazdaság belső növekedési motorjai stabilak, a külső környezet esetleges változása az egyetlen tényező, amely kockázatot jelenthet a növekedési teljesítményre – áll a közleményben.

A háztartások fogyasztása az előrejelzés szerint 2017-ben 5,8 százalékkal, 2018-ben 4,7 százalékkal, majd 3,6 és 3,5 százalékkal nőhet.

A jövő évtől kezdve a beruházások erőteljes megugrását prognosztizálja a tárca. A dokumentum szerint a hazai beruházási ráta várhatóan az előre jelzett teljes időszakban folyamatosan emelkedik és stabilan 20 százalék felett alakul majd.

Századvég: gyorsulhat a növekedés

Növelte a jövő évi GDP-előrejelzését a Századvég Gazdaságkutató Zrt.; azzal számolnak, hogy a magyar gazdaság korábban várt 3,2 százalékkal szemben 3,6 százalékkal bővül.

Az MTI-hez kedden eljuttatott tájékoztatóban a módosítást a minimálbér és a garantált bérminimum-emeléssel, valamint a munkát terhelő járulékok csökkentése nyomán bekövetkező magasabb béremelkedéssel indokolták, ami miatt a háztartások rendelkezésre álló jövedelme a korábban vártnál nagyobb mértékben nőhet.

Megjegyezték azt is, a 2017-re vonatkozó makrogazdasági előrejelzést a szokásosnál is több bizonytalanság övezi, és a gazdaságkutató nem zárja ki azt sem, hogy a növekedés a vártnál nagyobb, 4 százalékot is meghaladó lehet.

A fogyasztás 2017-ben a korábban várt 3,6 százalékos ütem helyett nagyobb mértékben, 5,6 százalékkal nőhet – közölte a gazdaságkutató, hangsúlyozva, hogy a fogyasztás bővülése nem a lakosság eladósodásán, hanem a rendelkezésre álló jövedelem bővülésén keresztül történik.

A bérek növekedése a kormányzati intézkedések hatására 10,7 százalékos lehet, ezen belül a versenyszféra bérnövekedése 11 százalékot tehet ki.

A Századvég az idei harmadik negyedéves, 2,2 százalékos növekedési adat után továbbra is a gazdaság 2,1 százalékos növekedésére számít 2016-ban.

Idén a növekedés motorja a fogyasztás bővülése lesz, míg a beruházások visszaesése fékezi a növekedést. Ez utóbbi az uniós források átmeneti elapadására vezethető vissza, ami miatt a gazdasági szereplők elhalasztják beruházásaikat, megvárják, amíg azokat olcsóbban tudják végrehajtani – írták.

Jövőre már a beruházások volumene is pozitívan járulhat hozzá a gazdaság növekedéséhez, a Századvég várakozásai szerint a bruttó állóeszköz-felhalmozás bővülése a korábban vártnál némileg nagyobb, 4,8 százalékos lehet.

A növekedéshez egyaránt hozzájárulhat az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó támogatások felfutása, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), valamint a társasági adó mértékének csökkentése 10, illetve 19 százalékról 9 százalékra.

A külkereskedelem egyenlege a korábban vártnál gyengébben alakulhat, ezt egyrészt a lanyhább külső kereslet miatt kevésbé növekvő export, másrészt pedig a nagyobb belső kereslet miatti magasabb import okozhatja.

Az infláció mértéke az idén 0,3, míg jövőre 2 százalék lehet. A jövő évre várt magasabb inflációhoz egyaránt hozzájárulhat az olajárak növekedése, valamint a növekvő bérszínvonal miatt bővülő kereslet – közölte a Századvég.

A gazdaságkutató szerint továbbra is kedvezően alakul a költségvetés helyzete, idén rekord alacsony, GDP-arányosan 1,2 százalékos lehet a hiány, míg jövőre 2,1 százalékot tehet ki a deficit.

A közleményben hangsúlyozták: a költségvetés kedvező helyzete teremtette meg a lehetőséget a járulékok csökkentésére, valamint a kormányzati kiadások növelésére például az oktatás és az egészségügy területén, de a Századvég számításai szerint az adócsökkentések és kiadásemelések ellenére is 2017 lesz sorozatban a hatodik olyan év, amikor a maastrichti kritériumként megfogalmazott 3 százalék alatt lesz a hiány.

Jövőre az alappályánál kedvezőbb növekedéshez hozzájárulhat például a magyar termékek és szolgáltatások iránt megnyilvánuló nagyobb külső kereslet, amelyet a német és francia választások miatt valószínűsíthető konjunktúra segíthet. A kedvező tényezők közé sorolták a fogyasztáshoz kapcsolódó belső kínálat felfutását és az importhatás csökkenését, az egységes, 9 százalékos társasági adókulcs hatását a beruházásokra, valamint az egyéb gazdaságélénkítő kormányzati intézkedéseket és a közszféra további bérrendezéseit, amennyiben erre a költségvetés mozgástere lehetőséget biztosít.