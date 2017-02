MÉG TÖBB HÍR

Kultúra+Tudomány

Ikonikus Beatles-slágerek a Muzikumban

She Loves You, Hard Day’s Night és Hey Jude. Ki ne ismerné ezeket az ikonikus slágereket? Aki szereti a Beatles zenéit, azoknak érdemes lesz ellátogatniuk a Muzikumba február 11-én és 12-én, hiszen a The Bits zenekar eleveníti meg a legendás együttes zenéit.